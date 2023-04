Polizia sulle piste da sci,+118% di contravvenzioni e 13 denunce

Sono più che raddoppiate (+118%) le contravvenzioni elevate dalla polizia di Stato nei comprensori sciistici valdostani durante gli ultimi 12 mesi: tra l'aprile 2022 e il marzo 2023 sono state 72, rispetto alle 33 dello stesso periodo degli anni 2021 e 2022. Negli scorsi 12 mesi il personale del servizio di soccorso e sicurezza in montagna si è occupato di 1.959 interventi di soccorso (contro i 1.233 di aprile 2021-marzo 2022) e ha denunciato 13 persone (nel periodo precedente il dato era pari a zero). Il soccorso è stato prestato nei confronti di persone che "spesso affrontano la montagna senza adeguata preparazione", ha sottolineato il questore di Aosta, Carlo Musti, durante le celebrazioni a Palazzo regionale del 171/o della fondazione della polizia di Stato. Confrontando l'attività in tutti i settori della polizia di Stato nei due periodi, il numero di denunciati è passato da 169 a 248 (+31,85%) e quello di arrestati da 60 a 54 (-11,11%).