Casa, al via la riforma della legge sulle politiche abitative

La Giunta regionale ha approvato la costituzione del Tavolo di lavoro misto, tecnico e politico, per la revisione della legge regionale 3/2013, concernente le disposizioni in materia di politiche abitative. Lo ha comunicato l'assessorato alle politiche sociali. "Avviamo un lavoro di analisi di questa legge - commenta l'assessore Carlo Marzi - per adeguarla e renderla maggiormente efficace rispetto alle attuali necessità che vedono crescente il disagio abitativo e le situazioni di morosità nel mercato pubblico e privato. Sono in aumento i nuclei familiari che versano in situazioni di disagio ed è in crescita la richiesta di case, oltre la loro disponibilità sul mercato. Operiamo in una fase storica aggravata dalle conseguenze della crisi sanitaria, dall'eccessivo aumento dei costi energetici e dal conflitto bellico in atto". Il tavolo si riunirà il 13 aprile. "Partendo dall'analisi dei dati e dei fenomeni in atto - conclude Marzi - sarà possibile individuare il percorso di riforma più idoneo per cercare di dare le risposte più adeguate e attese".