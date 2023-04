Balli, laboratori e ginnastica, ecco gli "Anziani attivi"

Pomeriggi danzanti, giochi di carte, laboratori, ginnastica, gite e soggiorni. Sono alcune delle attività comprese in 'Anziani attivi', frutto della co progettazione del comune di Aosta, il cui programma da aprile a giugno è stato presentato questa mattina. "I servizi sono anche il risultato di 1.247 ore di volontariato da parte delle associazioni", spiega l'assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati.

Al Pezzoli di Gressan la domenica sono previsti i pomeriggi danzanti (a eccezione del 21 maggio), dalle 14,30 alle 18,30 fino al 4 giugno. L'ingresso costa 6 euro. Dal 10 al 24 giugno il sabato nell'area verde di Gressan sono previste altre tre giornate di ballo con orchestre, a ingresso gratuito.

Nella sede di Anziani attivi al quartiere Dora, tutti i giovedì dalle 15 alle 17 dal 13 aprile al 25 maggio, ci saranno i laboratori di ballo di gruppo mentre tutti i mercoledì fino al 14 giugno dalle 14,30 sono organizzati giochi di carte. Sempre al quartiere Dora è previsto il laboratorio di Pouette proposto dall'Unicef, tutti i venerdì dalle 15 alle 17,30 mentre in piazza Soldats de la Neige, tutti i giovedì dalle 14,30 alle 17 di terr il laboratorio Idea donna proposto dall'associazione culturalmente Aosta. Per informazioni sul programma completo e iscrizioni è possibile consultare il sito del Comune di Aosta o rivolgersi alla segreteria Co progettazione di Anziani attivi in via Vuillerminaz, 7, ad Aosta.

Gli attuali tesserati Anziani attivi sono 565, di questi 231 sono stati rinnovi e 334 nuovi iscritti. "A questi vanno aggiunti tutti coloro che frequentano una sola attività o un laboratorio anche senza essere iscritti", precisa Forcellati.

"Croce e delizia del Comune sono gli orti sociali - aggiunge l'assessora -, ne sono stati assegnati 158 su 171, il 60% dedicato agli over 60 e il 40% agli under 60: abbiamo visto che il post Covid ha avvicinato all'orticoltura anche giovani, famiglie, e questo è un bel messaggio intergenerazionale".