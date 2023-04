Augusto Rollandin candidato per la Commissione Paritetica

Il consigliere regionale Augusto Rollandin, l'avvocato Francesco Saverio Marini e Barbara Randazzo come rappresentanti della Regione, Emily Rini, l'avvocato Andrea Mascetti e l'avvocato torinese De Matteis come rappresentanti dello Stato: sono i candidati - secondo quanto appreso dall'ANSA - per la Commissione Paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta per le norme di attuazione dello Statuto speciale.

La nomina dei rappresentanti di parte regionale potrebbe avvenire già durante la prossima riunione del Consiglio Valle, il 19 e 20 aprile, qualora il punto venga iscritto all'ordine del giorno in via d'urgenza.