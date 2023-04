Sindaco Chamois indagato, "piena solidarietà da presidente Cpel"

Dopo l'assemblea del Cpel di stamane il primo cittadino di Chamois, Mario Pucci, è intervenuto sull'inchiesta relativa alla carenza d'acqua e a presunti prelievi non autorizzati nel lago di Lod, che lo vede indagato per alterazione di bellezze naturali e intervento non autorizzato su bene paesaggistico.

Spiega Pucci: "L'indagine in corso non riguarda me come persona, ma la funzione di sindaco. Il sindaco è stato indagato, è stato indagato quindi il territorio, con nocumento sul paese e sulla Valle d'Aosta. Ho precisato che l'indagine in corso riguarda la funzione di sindaco, e l'ho detto in un ambito, quello del Celva, dove il presidente" Alex Micheletto "mi ha dato piena solidarietà, perché in questo senso il sindaco va tutelato". Alla luce di questa dichiarazione "mi ritengo particolarmente soddisfatto", spiega Pucci. "Io comunque - prosegue - vado avanti come sindaco con i miei avvocati, seguo tutte le vicende secondo la tempistica che la normativa prevede, con il massimo rispetto e fiducia nella magistratura".

La procura di Aosta - che ha coordinato le indagini del Corpo forestale - ha indagato un dipendente della Cervino spa per per furto d'acqua. In questo caso gli inquirenti ipotizzano che il dipendente, all'oscuro dei vertici societari, utilizzasse l'acqua del lago per l'innevamento artificiale, senza disporre delle concessioni.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il sindaco avrebbe fatto chiudere la paratia che permetteva l'immissione dell'acqua dalla vasca di carico al lago. La perizia chiesta dalla procura ha confermato le sottrazioni d'acqua e la mancata alimentazione.

Dagli accertamenti è risultato una grave carenza di acqua dalla stagione invernale 2021-2022, almeno fino all'estate del 2022.