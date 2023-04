Parco del Mont Avic si allarga con la val Clavalité

La Giunta regionale ha licenziato la proposta al Consiglio regionale della deliberazione concernente l'ampliamento dei confini del Parco del Mont Avic nell'area denominata Val Clavalité, nel comune di Fénis. Si tratta di un'area di 1.549 ettari, sul versante orografico destro della valle, di cui 1.458 ettari di proprietà privata e 91 ettari del comune di Fénis. L'estensione complessiva del Parco raggiunge così i 7.293 ettari. "Si avvia a conclusione - ha commentato l'assessore all'ambiente, Davide Sapinet - un iter partito nel 2018. Si tratta di un'area considerata come Zona di protezione speciale. Non è prevista la costruzione di infrastrutture e gli accessi al Parco del Mont Avic rimarranno invariati".

"Un incremento del trasferimento annuo all’Ente Parco, pari a 170.000 euro, permetterà inoltre all’Ente - aggiunge Sapinet - di assicurare tutte le funzioni istituzionali relative alla gestione della nuova porzione di territorio in coerenza con quanto fatto finora, assicurando unitarietà sull’intera superficie dell’area protetta”. La nuova porzione di territorio amplia, all’interno del Parco, l’estensione degli habitat che rappresentano la ricchezza vegetazionale e faunistica della Zps. È un’area ad elevata naturalità - si legge in una nota - "con una presenza antropica ridotta, dove i pascoli ancora presenti, di Savoney, dell’Etzely e del Ponton possono trovare nell’ingresso nel Parco un volano per le produzioni lattiero-casearie di qualità, da gestioni sostenibili e tradizionali. La ricca rete sentieristica, già presente, con elementi storici di pregio, come le vestigia degli antichi sentieri reali di caccia del Col Fussy, favorirà ulteriormente il turismo naturalistico sostenibile". “Con questo atto - commenta il Presidente del Parco Naturale Mont Avic, Davide Bolognini - l’attuale Amministrazione regionale dimostra la propria sensibilità nei confronti della tutela e della conservazione dell’ambiente. Il Parco, già oggetto di ampliamento nel 2003 a partire dall’originario territorio nel Comune di Champdepraz, avvierà da subito la collaborazione con il Comitato di privati che ha fortemente voluto l’inserimento delle loro proprietà nel territorio dell’Area protetta. L’incremento della pianta organica consentirà al Parco l’applicazione delle misure di protezione al nuovo territorio e lo sviluppo, in sintonia con l’ambiente, di attività di promozione turistica anche mediante l’assegnazione del proprio Marchio di qualità. L’applicazione delle capacità progettuali, implementate in oltre 30 anni dall’istituzione del Parco, permetterà una valorizzazione sostenibile del territorio esteso, anche a beneficio dell'intero territorio regionale".