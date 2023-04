Evolvendo rilancia azione, aperto dialogo con società civile

"Dialogare, senza pregiudizio alcuno, con gli attori istituzionali, politici, sociali, economici e culturali attivi nella nostra regione ed intende rivolgersi soprattutto a quei valdostani che, pur criticandola, stanno lontani dalla politica 'politicienne' e tuttavia vorrebbero poter offrire il loro contributo di esperienza, di pensiero e di azione per la crescita democratica della nostra regione". E' l'obiettivo dell'azione politica avviata dall'associazione Evolvendo, che "vuole essere un luogo calmo di confronto e dibattito scevro da tentazioni egemoniche e da trasversalità politiche" per "ovviare ai deficit del sistema politico regionale facendo ricorso a formule partecipative nuove ed originali".

"In altre parole - si legge in una nota - vogliamo continuare la politica con strumenti diversi dalle formule fin qui sperimentate e divenute preda di personalismi di piccolo cabotaggio mossi sovente da non sempre commendevoli aspirazioni a ricoprire cariche elettive solo perchè lautamente retribuite.

Evolvendo, inoltre, "fa appello alle giovani generazioni ed alle donne che, pur rappresentando una larga parte della nostra Comunità sono ancora, di fatto, escluse dai suoi processi decisionali". Gli aggiornamenti sull'attività dell'associazione sul blog evolvendovda.com.