Distretti del commercio, Cpel si astiene su proposta Lega

L'assemblea del Cpel ha espresso un parere di astensione rispetto alla proposta di legge volta alla creazione di distretti del commercio e promossa dal gruppo della Lega Vda con il sostegno del gruppo di Forza Italia e Claudio Restano (gruppo misto).

L'assemblea condivide "il lodevole principio di salvaguardare le attività nelle aree soggette alla desertificazione commerciale" ma evidenzia "il carattere prioritario di interventi con ricadute più immediate rispetto all'eventuale istituzione dei distretti del commercio che, al netto delle procedure amministrative burocratiche, produrrebbero effetti solo nel medio e lungo periodo". Inoltre rimarca "l'assenza di indicazioni" sul coinvolgimento dei comuni, "soprattutto in merito agli oneri e agli adempimenti" che li riguarderebbero, ed evidenzia "l'assoluta esigenza di un confronto preventivo con gli enti locali e gli altri attori potenzialmente coinvolti in merito all'effettiva sostenibilità dei distretti del commercio in Valle d'Aosta, anche alla luce di similari esperienze precedenti e soprattutto in ragione dell'importante ruolo che i comuni sarebbero chiamati a sostenere". Infine esprime perplessità sulla "possibile replicabilità del modello sviluppato in altre regioni anche alla luce delle peculiarità del territorio valdostano, sostanzialmente privo di grandi agglomerati urbani". Alcuni sindaci hanno espresso perplessità.

Per il primo cittadino di Saint-Vincent, Francesco Favre, l'astensione "sembra un po' negativa nei confronti di una proposta di legge che tratta un argomento importantissimo. Prima di andare contro, magari facciamoci un ragionamento". Ha spiegato: "Non ci sono realtà adatte? Nella via principale a Saint-Vincent ci sono 50 negozi, altri 50 nei dintorni.

Chatillon più o meno fa pari, e ci sono altri borghi di fondo valle che hanno queste situazioni".