Spelgatti visita carcere Brissogne, verifica condizioni lavoro

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - "Abbiamo chiesto agli agenti di polizia penitenziaria di farci avere una relazione per avere nero su bianco tutte le problematiche del carcere di Brissogne''. Lo ha dichiarato la senatrice valdostana della Lega Nicoletta Spelgatti, che assieme al capogruppo della Lega nel consiglio di Valle Andrea Manfrin, ha fatto visita alla casa circondariale di Brissogne. L'obiettivo della visita era quello di verificare le condizioni in cui opera il personale della polizia penitenziaria, soprattutto alla luce di alcune aggressioni avvenute ai danni dagli agenti da parte di alcuni detenuti con problemi psichiatrici. ''Sarà mia cura poi portare questo dossier al ministero della Giustizia - continua la senatrice - per cercare di sollecitare soluzioni definitive sia sulla questione del direttore del carcere, che manca ormai da troppi anni, che sul problema dei trasferimenti di detenuti psichiatrici nel carcere valdostano che stanno creando non pochi problemi per la sicurezza e la stabilità della casa circondariale".

A denunciare gli episodi di aggressione, l'ultimo avvenuto solo pochi giorni fa, erano state i rappresentati dei sindacati. ''Abbiamo ascoltato il comandante e i rappresentati della polizia penitenziaria - spiega Andrea Manfrin al termine dell'incontro - per capire i problemi e trovare eventuali soluzioni. Abbiamo preso nota di tutto, io per quello che può essere fatto in consiglio regionale, la senatrice per quello che compete al governo''. E aggiunge ''abbiamo espresso la nostra vicinanza a tutto il personale, e ci auspichiamo che episodi di questo genere non accadano più per il bene degli operatori e dei detenuti''. (ANSA).