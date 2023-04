Recuperati quattro alpinisti in difficoltà sul Monte Rosa

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - Due interventi ieri sera per le guide del soccorso alpino valdostano: il primo per il recupero di quattro scialpinisti illesi, ma in difficoltà, sul monte Rosa e il secondo per recuperare un alpinista colto da malore al rifugio Cretes Sèches a Bionaz.

L'allarme per i quattro alpinisti, bloccati nella zona dell'Indren a oltre 3.200 metri di quota, è stato dato poco dopo le 20. A causa del buio l'elicottero non si è potuto alzare in volo. Una squadra via terra li ha raggiunti e accompagnati a valle. I quattro non hanno avuto bisogno di cure mediche. Poco dopo alle 22.30, un'altra richiesta di soccorso. Questa volta per un alpinista che è stato colto da malore e che si trovava al rifugio Cretes Sèches a 2.370 metri di quota. I primi aiuti gli sono stati dati da una guida del soccorso alpino valdostano, che era nel rifugio. Stabilizzato, l'uomo è stato portato a Bionaz, via terra, dalla guida assieme alla gestrice del rifugio e ad alcuni maestri di sci. L'alpinista è poi stato portato all'ospedale regionale Umberto Parini. (ANSA).