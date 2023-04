Ferrovia: Rete civica, sconfitto chi osteggiava l'opera

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - L'aggiudicazione dei lavori per l'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta - Ivrea è un atto "di grande rilevanza" che "premia innanzitutto l'impegno e la tenacia del Comitato 'La Valle d'Aosta Riparte' e che segna la sconfitta ormai irrimediabile dei tanti colonnelli e gufi che in Valle d'Aosta hanno osteggiato la realizzazione dell'opera".

Lo scrive in una nota Rete Civica, commentando la recente aggiudicazione dei lavori da 80 milioni di euro a un Consorzio di imprese.

Rete Civica ripercorre la genesi del progetto, risalente al 2010, ma "accantonato da unionisti che avevano preferito puntare sui bimodali - prosegue la nota - e soltanto alla fine del 2016 grazie a una legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre 7.000 elettori, è stato possibile cambiare indirizzo politico".

Altro "passaggio fondamentale - proseguono - è avvenuto fra novembre 2020 e aprile 2021 quando, grazie all'azione della neo assessora Chiara Minelli, è stato possibili inserire l'elettrificazione fra le opere finanziate dal Pnrr" in "totale solitudine politica, anzi, con l'ostilità del capogruppo regionale dell'Union Valdôtaine, l'azione di disturbo del consigliere Restano e dei colleghi leghisti che agitavano la bandiera dell'uso alternativo dell'idrogeno". Che l'opera "si faccia nonostante unionisti e leghisti è un piccolo miracolo, ma a volte succede", aggiungono. (ANSA).