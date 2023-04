Aosta, rinnovato partenariato con città Burkina Faso

(ANSA) - AOSTA, 07 APR - La Giunta comunale di Aosta ha deliberato il rinnovo per il periodo 2023-2028 della "Convention cadre de partenariat" tra il capoluogo valdostano e la città di Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). L'intesa è stata sottoscritta con l'intento di favorire le relazioni tra i paesi del Nord e del Sud del mondo e promuovere iniziative locali.

L'incontro istituzionale con la firma del documento si terrà il 26 aprile, mentre il primo maggio è previsto in piazza Chanoux un evento gratuito con i concerti del cantante burkinabé Bil Aka Kora e della band francese "The French Touch NZ". (ANSA).