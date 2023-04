Ungherese disperso sul Monte Rosa, ricerche sospese

Sono andate avanti tutto il giorno, ma con esito negativo, le ricerche di un ungherese di 36 anni di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato scorso sul Monte Rosa. Dopo ore di sorvolo, sia sul versante valdostano sia su quello piemontese, i tecnici del soccorso alpino valdostano e i soccorritori della Guardia di finanza di Cervinia, con i colleghi piemontesi, hanno deciso di sospendere le ricerche che per tutta la giornata si sono concentrate soprattutto nei crepacci, dove l'uomo potrebbe essere finito. Il segnale del Gps si interrompe nella zona del rifugio Capanna Gnifetti, a 3.647 metri di quota. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe voluto raggiungere la Capanna Margherita per poi lanciarsi con il parapendio. La sua auto, una Opel Corsa, è stata trovata ieri pomeriggio a Staffal. All'interno c'erano oggetti personali e un mezzo di chiavi. L'allarme è scattato mercoledì quando i familiari hanno chiamato i soccorsi non riuscendo più a mettersi in contatto ormai da giorni con l'uomo.

Per i soccorritori l'escursionista potrebbe aver avuto un incidente ed essere precipitato in un crepaccio.