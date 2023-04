Superbonus: Manes, sistema importante ma non governato

"Il cosiddetto super bonus è stato ad oggi un sistema importante ma, allo stesso tempo, un sistema non adeguatamente governato che è sfuggito completamente al controllo della finanza pubblica. Troppe le aspettative, troppe le promesse, troppe le informazioni non veritiere che hanno causato oramai un danno ingente per le imprese e per le famiglie". Lo ha detto il deputato valdostano Franco Manes (gruppo Misto), in merito all'iter per la conversione in legge del DL 11.

"Per questi motivi - ha aggiunto - ci si aspettava un'azione più coraggiosa da parte del Governo. Credo sia necessario lavorare ad un nuovo provvedimento che possa dare risposte concrete ai cittadini. Risposte che possono arrivare solo tramite la definizione di un quadro chiaro e completo della situazione in atto".