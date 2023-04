Sanità, 700 iscritti al concorso per Oss dell'Usl Vda

Sono 700 i candidati al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di operatori e operatrici socio sanitarie dell'Usl della Valle d'Aosta, quasi dieci volte tanti quanti i posti disponibili, che sono 75. Il concorso per Oss è il primo bandito dall'Usl che permette l'assunzione (in questo caso a tempo determinato, dopo essere stati inseriti in una graduatoria separata e dopo che si è esaurita quella ordinaria) anche senza aver superato l'accertamento linguistico.

L'iscrizione al bando è scaduta il 27 marzo. Per il concorso infermieri, per cui a bando ci sono 75 posti, la scadenza per l'iscrizione è stata prorogata ed è ancora possibile iscriversi.