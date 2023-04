Cogne Acciai Speciali avvia un Master in Metallurgia 4.0

Per fornire una preparazione di altissimo livello nel campo della produzione di acciai speciali di alta qualità - "che necessitano di processi sempre più digitalizzati e standardizzati verso nuove tecnologie sostenibili con contenuti e modalità innovative - la Cogne Acciai Speciali e il Politecnico di Torino hanno stretto un accordo per attivare un nuovo percorso di alta formazione.

Il progetto prevede l'assunzione in Cogne Acciai Speciali con contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, con la relativa partecipazione al Master universitario realizzato dal Politecnico di Torino. L'obiettivo è formare competenze professionali specialistiche legate al contesto siderurgico e destinate a posizioni di responsabilità.

Come riportato in una nota, "il master universitario di II livello in Metallurgia 4.0: gestione di processi, tecnologie e innovazione sostenibile è un percorso formativo che deve confrontarsi con le conoscenze interdisciplinari necessarie per operare in un contesto di transizione tecnologica ed energetica e affrontare quindi argomenti quali l'impatto ambientale, l'approvvigionamento e utilizzo delle materie prime e l'efficientamento e il controllo delle strutture di costo".

"L'Azienda si trova oggi in una fase di espansione per la quale acquisizione tecnologica e transizione sostenibile sono fattori imprescindibili, che devono essere patrimonio di coloro che operano in Cogne Acciai Speciali oggi e di coloro che contribuiranno, nel prossimo futuro, a tracciare un nuovo percorso di sviluppo dell'Azienda. Il passaggio necessario è quindi mettere in campo un 'onboarding' di giovani laureati con una formazione ingegneristica e scientifica trasversale, al fine di inserirli in ruoli tecnici strategici e favorire la loro crescita professionale" sottolinea l'amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali, Massimiliano Burelli.