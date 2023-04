Aosta, approvato programma iniziative estive per i minori

La giunta comunale di Aosta ha approvato la delibera per l'organizzazione delle offerte ludico-ricreativa per l'estate destinate ai minori. Anche quest'anno verrà organizzato un turno, per almeno 60 ragazzi e ragazze, che potranno trascorrere dieci giorni di vacanza in colonia, a Pinarella di Cervia.

''Abbiamo voluto confermare anche per quest'anno la possibilità ai bambini e ai ragazzi di poter andare in colonia a Pinarella di Cervia - spiega l'assessore comunale all'Istruzione Samuel Tedesco - e abbiamo pensato di allungare il soggiorno da una settimana e dieci giorni e di creare due gruppi per fasce di età. Il costo a carico delle famiglie è in base all'Isee, e va da un minino di 100 euro a un massimo di 500 euro per l'intero soggiorno'''. L'assessore sottolinea che il finanziamento a carico dell'amministrazione comunale va da un massimo di 800 euro a un minimo di 400 euro.

La vacanza in colonia avrà un unico turno, dal 30 luglio al 9 agosto per due fasce di età: una rivolta ai minori nati tra il 2012 e il 2014 e l'altra per quelli nati tra il 2008 e il 2011.

Le iscrizioni saranno aperte dal mese di maggio.

''L'amministrazione - commenta il sindaco Gianni Nuti - promuove linee di indirizzo e crea un catalogo di offerta variegato e inclusivo, in modo che tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano usufruire dei servizi, compresi coloro che hanno disabilità''. Per quanto riguarda i Centri estivi che saranno organizzati nei vari plessi scolastici, con una determina dirigenziale verrà approvato l'avviso pubblico a cui potranno partecipare associazioni e cooperative.