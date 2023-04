Nel 2022 in Vda il 30% in più di interventi psicologici

Gli interventi nel nucleo Piscologico di emergenza (Npe) dell'Usl della Valle d'Aosta nel 2022 sono cresciuti del 30% rispetto all'anno precedente. Lo fanno sapere dall'Azienda sanitaria.

"L'anno scorso le persone coinvolte in eventi traumatici e a rischio psicologico per le quali si è attivato il Nucleo sono state 1.152 - si legge in una nota - contro le 825 del 2021.

Particolarmente rilevante l'aumento dei bambini (97 nel 2022 e 31 nel 2021) e degli adolescenti (95 nel 2022 e 49 nel 2021). Le richieste per gli interventi arrivate dal territorio sono passate da 58 nel 2021 a 149 nel 2022.

Dall'azienda Usl (reparti, Pronto Soccorso, Rianimazione) gli interventi richiesti sono passati da 210 a 255. Le donne sono la maggioranza e sono passate da 457 nel 2021 a 717 nel 2022". "In linea con le attività dell'anno precedente sono invece i numeri del supporto agli operatori sanitari e dell'emergenza: sono stati erogati supporti individuali a 37 operatori sanitari dei vari reparti e servizi, attivati spazi di decompressione per 69 operatori di Pronto Soccorso, Rianimazione e Cus e creati 6 gruppi di empowerment per 43 operatori", spiegano dall'Usl.

Sono in aumento anche i casi di violenza domestica (da 24 a 28), di violenza assistita (da 5 a 6 casi) e gli abusi sessuali (da 7 a 13 casi).

Il Nep è nato nel 2001 dopo l'alluvione. E' composto da sei psicologi che "che garantiscono la copertura del giorno e della notte e possono essere attivati in ogni momento dai reparti ospedalieri, dalla Centrale unica del soccorso 112, dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile", aggiungono dall'Usl.

"Non esiste in Italia un altro servizio come il nostro che permette l'intervento immediato e puntuale nelle situazioni emergenziali più svariate, dall'incidente in montagna all'atto anticonservativo, dalla violenza domestica alla comunicazione e al supporto ai malati oncologici", sottolinea la responsabile del Npe, Meri Madeo.