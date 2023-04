Giustizia, procuratore Aosta candidato a Procura generale Bologna

Il procuratore di Aosta Paolo Fortuna è il candidato proposto dalla maggioranza della Commissione per gli incarichi direttivi del Csm per la nomina a Pg di Bologna. Ha ottenuto 3 voti, ma la minoranza ha indicato due candidati alternativi: Lucia Musti, che attualmente guida la procura generale di Bologna come facente funzioni, e Filippo Spiezia, rappresentante italiano a Eurojust.