Csv: volontari, rete e corsi i bisogni delle associazioni

Le necessità di "reclutare nuovi volontari, di fare rete e di investire maggiormente nei corsi di formazione" sono i bisogni emersi da una ricerca sulle associazioni di volontariato nella regione alpina. Realizzata dall'Università della Valle d'Aosta e dal Csv Vda Odv, è stata avviata alla fine del 2021 e si è conclusa nel 2022. Aveva l'obiettivo di comprendere quale sia lo stato di salute delle associazioni di volontariato in Valle d'Aosta, quale sia stato l'impatto della pandemia sulle attività e quali siano gli attuali bisogni di associazioni e volontari, attraverso interviste semistrutturate ai presidenti di un campione di 14 associazioni, un questionario online a tutti i presidenti e alcuni volontari (109 partecipanti), e un'analisi dei servizi offerti dai Csv in altre regioni.

"Ne emerge - si legge in una nota del Csv - molta soddisfazione nel rapporto tra le associazioni e il Csv, ritenuto un valido interlocutore e una fonte di supporto".

L'impatto della pandemia è dipeso dal tipo di attività. Tra le associazioni che hanno dovuto sospenderle, molte hanno trovato il modo di sostituirle con attività a distanza o con attività di assistenza a domicilio. "Ciò ha permesso a molte associazioni di superare la pandemia trovandovi uno stimolo di rinnovamento e una sfida di resistenza. In molte associazioni, tuttavia, si sono riscontrati anche un calo nel numero dei volontari e demotivazione".

Infine nel confronto con i Csv di altre otto regioni italiane "il Csv della Valle d'Aosta si presenta complessivamente competitivo, ben organizzato e ricco di servizi".