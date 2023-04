Cervinia, denunciato maestro di sci abilitato in Albania

La polizia ha denunciato per esercizio abusivo della professione e truffa un italiano di 48 anni residente a Valtournenche. In base alle indagini dei poliziotti del servizio di Sicurezza e soccorso piste di Cervinia l'uomo, abilitato alla professione di maestri di sci in Albania ma non Italia, insegnava a sciare ai turisti sulle piste del Breuil.

Nei mesi scorsi gli agenti lo hanno seguito immortalandolo anche con dei video. Mostrando le immagini all'Ispettore regionale addetto alla vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci, hanno avuto la conferma che le sue erano vere e proprie lezioni a principianti e non semplici prestazioni da accompagnatore.

Dagli accertamenti della polizia è emerso che l'uomo - impiegato che durante la settimana lavora fuori regione - aveva chiesto l'omologazione in Italia del titolo acquisito in Albania ma non aveva ancora superato gli esami integrativi necessari.

Una famiglia di giordani è stata sentita dagli agenti. I turisti hanno riferito di avergli dato 300 euro per le lezioni e di aver ricevuto il suo contatto dalla donna che gestiva l'alloggio dove erano sistemati. E' emerso che l'uomo faceva iscrivere i clienti a una associazione dilettantistica, in modo anche da avere una copertura assicurativa. Di qui l'ipotesi di reato di truffa.