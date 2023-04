Scontro tra auto, una donna estratta dalle lamiere

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 26, a Chatillon. Due le auto coinvolte: una si è ribaltata e per estrarre dalle lamiere la donna alla guida è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Entrambe le conducenti, una di 53 e l'altra di 39 anni, sono state portate in ospedale con l'ambulanza del 118. Le loro condizioni sono in fase di diagnosi. A causa del sinistro, la strada statale è rimasta chiusa sino alle 17.