Precipita per 500 metri, morto giovane sulle Alpi svizzere

Un alpinista è morto dopo essere precipitato per 500 metri sulle Alpi svizzere. La vittima è un cittadino tedesco di 26 anni. Il corpo - fa sapere la polizia del Canton Vallese - è stato trovato lunedì mattina su un ghiacciaio, l'Adlergletscher, durante un volo di ricerca in elicottero di Air Zermatt.

Il giovane aveva intenzione, il 19 marzo scorso, di salire da solo sullo Strahlhorn, vetta di 4.190 metri nelle vicinanze del massiccio del Monte Rosa. Giunto all'Adlerpass, passaggio ghiacciato tra Strahlhorn e Rimpfischhorn, a circa 3.900 metri, è precipitato mentre si trovava sulla parete ovest. Per far luce sull'accaduto la magistratura svizzera ha aperto un'indagine.