Guide alpine, morto decano Società di Courmayeur

E' morto la notte scorsa, all'età di 91 anni, Renato Petigax, decano delle guide alpine della Società di Courmayeur. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15 nella chiesa di Courmayeur. Ad accompagnare il feretro saranno le guide alpine di Courmayeur. Quella di Renato Petigax è stata una vita dedicata alla montagna, dall'accompagnare i clienti in cima al suo Monte Bianco al soccorso, quando si faceva senza l'elicottero ma partendo con gli sci a piedi e trasportando a spalla, fino a valle, il ferito.

Lo scorso 15 agosto, in occasione della tradizionale festa delle Guide alpine di Courmayeur a Petigax era stato consegnato il premio ''Una vita per la montagna''. ''Ci lascia una guida storica della nostra società - commenta il presidente della Società di Courmayeur, Alex Campanelli - e della Valle d'Aosta. Renato lascia un vuoto in tutti noi, lo ricordo con il suo bastone per le vie del paese, veniva sempre in ufficio guide con il suo pile grigio, faceva due chiacchere con la segretaria e io mi facevo raccontare le sue avventure, la sua vita. Renato ha dedicato tutta la sua vita a fare la guida, ha fatto la storia nella società''. Per Ezio Marlier, presidente dell'Unione valdostana guide di alta montagna, ''perdiamo un pezzo importante, perdiamo uno dei creatori delle guide alpine della Valle d'Aosta, è grazie a lui e alle guide della sua generazione che oggi siamo un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato''.