Ecco 'aostainformazione', il magazine scritto dagli studenti

Educare studenti e studentesse al valore della cittadinanza attiva, stimolare l'interesse per l'attualità dell'amministrazione comunale ma anche per la costruzione di un pensiero critico e di competenze di matrice giornalistica. Sono gli obiettivi del progetto 'aostainformazione', rivolto alle cinque istituzioni scolastiche del Comune di Aosta e nato "dalle ceneri' del magazine 'Aostainforma', trimestrale che dal 1996 al 2013 è entrato nelle case delle famiglie aostane.

Promosso dal Comune di Aosta, ha visto la collaborazione del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta.

Il primo numero è stato stampato in un migliaio di copie, distribuite per metà ai ragazzi e per la parte restante impiegato per scopi istituzionali. E' stato realizzato dagli alunni della II D della scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica San Francesco. Dopo alcuni incontri con le giornaliste Cristina Porta e Sophie Tavernese, i giovani studenti, con la collaborazione degli insegnanti, hanno dato vita al progetto. I lavori per la pista ciclabile e per i parchi, gli spettacoli di 'Funthéâtre' ma anche il lavoro della Fondazione Ollignan e la cracking art sono i temi al centro degli articoli.

"I ragazzi sono stati veramente bravi perché hanno risposto come noi ci aspettavamo", ha detto Roberto Moranduzzo, presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti. Per la fine di questo anno scolastico è previsto un altro numero. L'obiettivo "è di realizzare dal prossimo anno scolastico una edizione tra tutte le istituzioni scolastiche, con la possibilità di inserire un qr code alla fine del giornale, da cui sarà poi possibile scaricare tutti i numeri di aostainformazione", ha detto l'assessore comunale all'Istruzione, Samuele Tedesco.