Il consigliere Luca Zuccolotto, nominato dalla Regione Valle d'Aosta, è il nuovo vice-presidente della Società autostrade valdostane, che gestisce la tratta da Quincinetto ad Aosta. Come presidente è stato confermato Paolo Pierantoni. Zuccolotto - dal 2008 in Sav - è stato indicato come consigliere dalla Regione nel cda.