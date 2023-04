500 migranti a rischio, Don Ciotti "Italia faccia la sua parte"

"Occorre non criminalizzare la povertà, occorre che l'Europa affronti seriamente il problema dell'immigrazione e che l'Italia continui a fare la sua parte nell'accogliere". Così all'ANSA don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, riguardo ai 500 migranti che sono in pericolo su un'imbarcazione sovraffollata partita dalla Libia e in balia del mare grosso. "Ma bisogna urgentemente - ha aggiunto - trovare la modalità di affrontare questo nodo perché non si può continuare a respingere, non si può criminalizzare di fatto le ong".

"Abbiamo il dovere di chiederci che cosa fare, non di rincorrere i problemi ma di trovare delle soluzioni che aiutino, per chi è possibile nei propri contesti, per chi non è possibile trovare il modo di accoglierli in altri contesti. L'italia è sempre stata molto generosa. E' l'Europa nel suo insieme che deve fare questa grande riflessione", ha spiegato don Ciotti, arrivato ad Aosta, su invito della presidente di Libera Vda, Donatella Corti, per incontrare alcune classi che non hanno potuto partecipare per motivi organizzativi alla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 marzo scorso a Milano.