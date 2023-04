Traforo Monte Bianco, slitta nomina Rini alla presidenza

Nulla di fatto dopo la riunione odierna degli organi dirigenti della Società italiana per il Traforo del Monte Bianco (Sitmb), chiamati ad eleggere il nuovo presidente. La candidata principale è Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta e consigliera del Ministro Tajani. La nomina è slittata di qualche giorno anche se il decreto è stato firmato dalla premier Meloni. Al termine della riunione - svoltasi nel pomeriggio - è stato disposto infatti un "regime di prorogatio" dell'attuale consiglio di amministrazione "fino alla ricostituzione dell'interezza del nuovo Consiglio (21 membri) che avverrà dopo il Dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina del presidente della società e dei consiglieri designati dai singoli ministeri (Esteri, Economia, Infrastrutture e Made in Italy)". Ricostituzione che è avvenuta dopo la firma del decreto. Nei prossimi giorni quindi il Consiglio si riunirà per formalizzare la nomina della nuova presidente.