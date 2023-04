Scuola, "contiamo di rimpolpare gli organici ma non è semplice"

"Tutti i servizi sono sotto organico, purtroppo la macchina regionale in questo periodo paga moltissimi pensionamenti" a causa "di questioni non dipendenti dalla politica ma da blocchi delle assunzioni che per anni hanno falcidiato la pubblica amministrazione". A dirlo è l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, in risposta a una domanda sulla carenza di organico nella sovrintendenza. "Siamo in fase di ricomposizione degli organici - prosegue Guichardaz - e contiamo di rimpolparli ma è chiaro che non è semplice".

Questa mattina è stato presentato il calendario scolastico 2023/2024. Lo scorso anno c'erano stati ritardi nelle nomine dei supplenti, anche a causa di un problema nella piattaforma informatica: "La procedura legata alla graduatoria - aggiunge Guichardaz - sarà più semplice quest'anno perché ha un aggiornamento biennale e non ci sarà una revisione. Speriamo che questo ci garantirà meno problemi nella composizione degli organici, vogliamo farci trovare preparati". Rispetto alla carenza di organico negli uffici, "ho trovato una sovrintendenza che funziona molto bene con le risorse che ha: tutti fanno il loro e tutti lavorano con senso del ruolo", conclude.