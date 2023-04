Scuola, campanella in Vda tornerà a suonare l'11 settembre

Gli studenti valdostani torneranno in classe l'11 settembre per il nuovo scolastico. le lezioni termineranno il 6 giugno. Lo ha annunciato l'assessore regionale al sistema educativo, Jean Pierre Guichardaz, dopo che la giunta ha approvato il calendario per l'anno scolastico 2023-2024. "Si partirà di lunedì - ha spiegato - per questioni logistiche". I giorni scolastico saranno 204.

La Giunta ha anche stanziato 992.000 euro per l'acquisto di libri di testo, "che in Valle d'Aosta - ha aggiunto Guichardaz - sono totalmente a carico dell'ente pubblico per una politica 'civica' che prevede una buona tenuta dei testi che possono poi essere recuperati e riciclati". Complessivamente lo stanziamento per i libri è stato incrementato fino al 20%.