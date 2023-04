Dal 30 settembre al 7 ottobre torna l'Aosta Pride Week

Dal 30 settembre al 7 ottobre torna l'appuntamento con l'Aosta Pride week, "una settimana di spettacoli teatrali, incontri culturali, proiezioni cinematografiche, laboratori e presentazioni di libri, che coinvolgeranno tutta la città di Aosta". Lo ha annunciato il Comitato Aosta Pride "dopo l'indiscutibile successo di Aosta Pride 2022", precisando che "la parata, invece, diventa biennale ed è programmata per l'autunno 2024". E' un evento "atteso da molte persone della comunità valdostana e non - si legge in una nota - per proseguire con quel percorso di confronto e arricchimento culturale che è la finalità prioritaria del Comitato Aosta Pride e che è quanto mai urgente e necessario in questi tempi contemporanei".