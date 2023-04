Valanga al Col Serena, uno scialpinista portato in ospedale

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - Una valanga si è staccata poco sotto al Col Serena (2.547 metri), sul versante di Crevacol, verso le 12.30. E' scattata un'allerta per tre scialpinisti coinvolti dal distacco. Sul posto, a quota 2.400 metri, è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con il 118: all'arrivo dell'elicottero i tre erano fuori dalla massa nevosa. Uno di loro è stato portato all'ospedale di Aosta per accertamenti.

Per la giornata di oggi "lungo il confine con la Francia e lungo il confine con la Svizzera la probabilità di distacco è maggiore". Lo si legge nel bollettino valanghe, che per la zona del Gran San Bernardo e di Ollomont indica un pericolo di grado 4-forte sopra al limite del bosco (3-marcato al di sotto).

(ANSA).