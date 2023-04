Rissa per la vodka a Courmayeur, due assolti in appello

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - "Per non aver commesso il fatto" la Corte d'appello di Torino ha assolto dall'accusa di rissa Matteo Marcella, di 34 anni, di Legnano (Milano), e Federico Luckenbach, di 45 anni, di Milano. Le motivazioni sono attese entro 45 giorni.

L'accusa riguardava la violenta lite del 30 marzo 2019 avvenuta al Super G, locale sulle piste da sci di Courmayeur, per la quale erano stati indagati due clienti (tra cui Luckenbach, assistito dall'avvocato Giuseppe Castellano), un responsabile del locale e quattro addetti alla vigilianza (tra cui Marcella, difeso dall'avvocata Valeria Fadda).

In primo grado il gup del tribunale di Aosta aveva condannato in abbreviato ciascuno dei due a 200 euro di multa. Per altri quattro era scattata la sospensione del procedimento grazie alla messa alla prova e per un altro addetto alla vigilanza, che era anche stato sottoposto agli arresti domiciliari, il processo.

Secondo carabinieri di Courmayeur e procura di Aosta, la violenta lite era scoppiata dopo il 'no' di un gestore del Super G allo sconto su una bottiglia di vodka da 180 a 120 euro e il tentativo, da parte di un cliente di bere con gli amici quella introdotta di nascosto, acquistata nel locale vicino. Al termine delle indagini era emerso, secondo gli inquirenti, che Marcella e Luckenbach avevano "preso parte unicamente alla fase iniziale della rissa per poi allontanarsi dal luogo del fatto". Nei loro confronti il gip aveva poi respinto la richiesta della misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. (ANSA).