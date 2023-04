La Cogne acciai speciali si allarga in Svezia

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - L'acquisizione degli stabilimenti di Degerfors e Storfors di Outokumpu Long Products Ab in Svezia da parte di Cogne acciai speciali: è quanto prevede un accordo firmato tra le parti venerdì 31 marzo.

"Con questa ultima cessione - si legge in una nota di Cas - Outokumpu Group esce completamente dal business dei prodotti lunghi in acciaio inossidabile e Cogne acciai speciali si rafforza ulteriormente nella produzione di barre di grandi dimensioni".

Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Cogne acciai speciali (che dal dicembre 2022 è parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa) dichiara: "L'operazione odierna rappresenta il primo step dell'annunciato processo di crescita per rafforzare la nostra posizione di leader globale nella produzione di acciai inossidabili lunghi speciali. Siamo contenti di accogliere il team di Outokumpu Long Products nella nostra famiglia, la cui competenza e professionalità saranno fondamentali per supportare la nostra strategia di crescita, che contempla anche la fornitura di semi prodotti dallo stabilimento di Aosta.

L'acquisizione ci dà inoltre la possibilità di integrare e sviluppare la distribuzione di prodotti nella regione nordica e baltica".

Cas si aspetta che il processo venga concluso nei prossimi mesi. La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti e si perfezionerà come acquisto delle quote azionarie. (ANSA).