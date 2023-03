Torna l'appuntamento con 'Les Jeudis du Conservatoire'

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - 'Les Jeudis du Conservatoire' tornano per l'ottava volta offrendo nove serate di musica da camera in cui si esibiranno studenti, ex studenti e docenti dell'istituto musicale di alta formazione. Una vetrina per presentare la produzione artistica del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, organizzatore della rassegna primaverile in programma all'Auditorium Renato Callisto Arnod, all'interno della Torre dei Balivi, dove sorge la sede dell'istituto.

"Siamo istituto di alta formazione e nell'ottica questa rassegna ci permette di presentare le attività che svolgiamo", ha sottolineato la direttrice, direttrice Marinella Tarenghi, aggiungendo: "Mi piacerebbe che l'istituto diventasse un polo culturale per la comunità valdostana".

Si partirà giovedì 13 aprile con 'Lonely Travels', serata dedicata al contrabbasso e alla viola da gamba; il docente Alberto Lo Gatto riprodurrà musiche di Tabakov, Scodanibbio, Bach, Gershwin, Bottesini, Marais e Saint Colombe. Nei nove appuntamenti spazio a solisti e a concerti; il 27 aprile Archi del Conservatoire sotto la direzione di Stéphanie Praduroux, il 1/o giugno Orchestre à vent du Conservatoire con la direzione di Juan Carlos Civera Dominguez. Chiusura l'8 giugno con l'appuntamento 'Due mantici per i capolavori del passato e del presente' - Edoardo Milleret e Gabriele Viada (fisarmoniche).

Tutte le serate saranno a ingresso libero e inizieranno alle 20.30. (ANSA).