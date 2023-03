Sorpreso con 5 chili di cocaina nel Tir del fieno, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - Sotto il sedile del guidatore trasportava oltre cinque chilogrammi di cocaina e nello zainetto valuta estera per oltre 50.000 euro: per trasporto internazionale di stupefacenti un autista italiano di 53 anni, dipendente di una società di trasporto merci del Nord Italia, è stato arrestato dalla polizia di frontiera del Monte Bianco. Il controllo è avvenuto verso le 11.30, con l'ausilio di una unità cinofila della questura di Torino, sul piazzale italiano del traforo: l'autoarticolato proveniva dalla Francia con un carico di fieno.

Il cane ha subito manifestato interesse verso la cuccetta nella parte posteriore della cabina di guida e quindi sono stati effettuati ulteriori controlli, fino alla scoperta di cinque panetti di cocaina (per un totale di 5,350 Kg) e dei contanti, che sono stati posti sotto sequestro.

L'uomo è stato portato al carcere di Brissogne in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. (ANSA).