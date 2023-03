Scontro tra tre auto ad Antey-Saint-André, quattro feriti

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 17 lungo la strada regionale 46 della Valtournenche, all'altezza di Antey-Saint-André. Due di loro, in condizioni più serie, sono state portate in ospedale con l'elicottero. Il sinistro ha coinvolto tre auto, all'altezza di Covalou.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino valdostano, il 118 e i carabinieri. (ANSA).