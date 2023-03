Raddoppio traforo Monte Bianco, "valutare seriamente l'opzione"

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - Rispetto al "tema delle imminenti chiusure del Traforo del Monte Bianco per complessivi 72 mesi di qui al 2040" è "emerso l'auspicio che venga valutata in maniera approfondita l'opzione del raddoppio, rispetto alla riqualificazione della canna unica attualmente in servizio".

Così in una nota Confindustria Valle d'Aosta, illustrando l'esito di un confronto avvenuto insieme ad Adava, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti e Cna.

"Nel corso dell'incontro - si legge - è proseguito il confronto su varie problematiche, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le diverse organizzazioni ed avviare un'interlocuzione con gli attori istituzionali facendo sintesi sui temi di comune interesse".

Oltre al tema del traforo del Monte Bianco "sono anche state affrontate questioni relative alle difficoltà di accesso alla Valle d'Aosta, alla viabilità nella città di Aosta e alla problematica dei parcheggi in centro. Al termine dei lavori si è deciso di proseguire questa forma di collaborazione, per arrivare a posizioni condivise da sottoporre poi agli interlocutori istituzionali in maniera unanime". (ANSA).