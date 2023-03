Covid, dopo 29 mesi chiude il drive-in tamponi di Aosta

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - Dopo 29 mesi dall'apertura, termina la sua attività il 'drive in tamponi' nell'area della Pepinière d'entreprises di Aosta. Era entrato in funzione il 1 novembre 2020 in piena emergenza pandemica, funzionando poi anche da hub vaccinale: fino al 15 marzo 2023 sono stati eseguiti 105.465 tamponi tra molecolari (42.118) e antigenici (63.347). Delle sessioni serali di vaccinazioni anti Covid sono state svolte tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

"E' stato un servizio essenziale nel supportare la lotta al Covid durante l'emergenza", dice il dottor Luca Cavoretto, direttore della Centrale operativa Soccorso sanitario e Emergenza territoriale, che ha gestito il drive in. "Si è arrivati a effettuare fino a 1.800 tamponi al giorno e a gestire flussi continui di auto. Un lavoro importante reso possibile dagli operatori sanitari, gli amministrativi, i volontari che si sono impegnati per far funzionare al meglio questa macchina complessa. Un grande ringraziamento va ai volontari della Protezione civile di Valpelline, ai volontari della Federazione soccorso 118, ai volontari della Croce rossa italiana, ai volontari dell'Associazione nazionale alpini, all'Esercito, al Centro addestramento alpino di Aosta, a Vda Structure, alla Cva per l'energia elettrica gratuita, alla FastAlp per il wifi gratuito, al Comune di Aosta per le transenne, al personale della security e a tutti quanti hanno operato e collaborato a vario titolo al drive in". Il servizio è stato "fondamentale per gestire il lungo periodo di emergenza", aggiunge l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi. "Oggi che la pandemia fortunatamente non ha più l'impatto di prima - prosegue Cavoretto - il drive in risulta una struttura sovradimensionata". Dal 1/o gennaio 2023 al 15 marzo 2023 i tamponi sono stati 1.346, per la maggior parte relativi al pre ricovero. (ANSA).