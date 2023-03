Traforo Monte Bianco, Emily Rini in pole per presidenza

La coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta, Emily Rini, è la candidata favorita per la presidenza della Società italiana per il Traforo del Monte Bianco, i cui principali azionisti sono il gruppo Autostrade per l'Italia (51%), Anas (32%) e la Regione Valle d'Aosta (10%). E' emerso - secondo quanto appreso dall'ANSA - durante un tavolo politico di maggioranza a Roma.

La nomina sarà ufficializzata durante la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione, in programma nei prossimi giorni. Già presidente del Consiglio regionale e assessore regionale, Emily Rini dal gennaio scorso è consigliera del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con delega alle politiche regionali e alla montagna.