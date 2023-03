Raddoppio Traforo Monte Bianco, per Adu è solo "teatro"

"Il Presidente Testolin rilancia il raddoppio del traforo del Monte Bianco. E' solo teatro e perdita di tempo, un diversivo per non affrontare i veri problemi della Valle d'Aosta, ma è vergognoso che la sua maggioranza resti muta. La doppia canna porterebbe al raddoppio del traffico e ad un aumento dell'inquinamento, come l'ozono dannoso per la salute dei più deboli. Sarebbe contrario alla transizione ecologica.

Non si farà mai, ma continuare a proporlo dimostra la pochezza di questa classe politica". Lo scrive, in una nota, Ambiente Diritti Uguaglianza (Adu) in merito all'ipotesi di raddoppio del tunnel del Monte Bianco.

"Negli ultimi anni tutti i livelli di governo francese - prosegue - si sono impegnati contro qualsiasi ipotesi di raddoppio del Tunnel. Sarà che per la particolarità geografica della vallata dell'Arve, l'inquinamento sarebbe maggiore, sarà che in Francia c'è ancora un 'peuple' che sa ribellarsi all'ingiustizia, ma oltralpe le promesse dei politici pare abbiano ancora un valore".