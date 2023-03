Raddoppio Traforo Monte Bianco, 'no del governo francese'

"Sulla questione del raddoppio del traforo del Monte Bianco siamo a tutti i livelli delle istituzioni francesi totalmente contrari". Lo dice il sindaco di Chamonix (Francia) Eric Fournier, che è anche consigliere speciale con delega all'ambiente, al clima e all'energia per la regione Alvernia-Rodano-Alpi.

Rispetto al "non raddoppio" Fournier spiega: "Ho un impegno scritto dei tre precedenti ministri francesi ai trasporti".

Inoltre l'attuale titolare del dicastero, Clément Beaune, nel novembre 2022, nel corso di una riunione a Parigi, "mi ha detto molto chiaramente che 'questo raddoppio non è d'attualità'".

Il raddoppio della galleria tra Italia e Francia - auspiscato in primis da Confindustria - è tema d'attualità visti i lunghi periodi di chiusura previsti nei prossimi anni per consentire lavori di risanamento della volta.