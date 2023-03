Rogo di sterpaglie a Pont S.Martin, interviene l'elicottero

Sono in corso le operazioni di estinzione di un incendio di sterpaglie nella zona agricola di Pont-Saint-Martin: sul posto stanno intervenendo, oltre ai forestali e ai colleghi del Nucleo antincendi boschivi, anche i vigili del fuoco professionisti e volontari, oltre all'elicottero della protezione civile.

"L'ampio dispiegamento del dispositivo di estinzione si rende necessario perché il fuoco può minacciare alcune abitazioni", fa sapere in una nota l'amministrazione regionale.

"Viste le difficoltà di approvvigionamento di acqua per le operazioni di estinzione, la siccità e il forte vento che caratterizzano soprattutto i comuni della Bassa Valle, raccomandiamo la massima attenzione nella conduzione delle pratiche agricole" ha dichiarato l'assessore alle Risorse naturali, Marco Carrel. "Invitiamo la popolazione a evitare l'utilizzo del fuoco per l'eliminazione di sfalci e residui agricoli, privilegiando laddove possibile altre forme di gestione".