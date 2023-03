Musica, tour di Giorgia fa tappa al Forte di Bard

Il tour estivo di Giorgia farà tappa la prossima estate al Forte di Bard 2023. La cantante si esibirà nella Piazza d'Armi giovedì 27 luglio, per una tournée che la porterà nei più spettacolari festival estivi d'Italia.

Presenterà al pubblico il suo ultimo album, "Blu", "capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r'n'b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate", e che contiene anche Parole dette male, il suo ultimo successo presentato al Festival di Sanremo. Prevendite su ticketone.