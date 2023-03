Difesa Agostino, "per lui un'esperienza dura"

"Esprimiamo soddisfazione per l'archiviazione del procedimento a carico del signor Salvatore Agostino. L'essere stato sottoposto alle indagini per un delitto tanto grave è stata un'esperienza difficile e dura per il nostro assistito che, pur emotivamente scosso e turbato, ha sempre sostenuto la propria innocenza e manifestato fiducia e rispetto per il lavoro della magistratura. L'archiviazione del procedimento costituisce un grande sollievo per il signor Salvatore Agostino e conferma definitivamente la sua estraneità al delitto ponendo finalmente termine ad una vicenda dolorosa che ha inevitabilmente impattato sulla serenità personale e la vita sociale e familiare del nostro cliente". Così gli avvocati Gianfranco Sapia e Giuseppe Gallizzi dopo l'archiviazione da parte del gip di Aosta del fascicolo che vedeva il loro assistito tra i quattro indagati per l'omicidio di Giuliano Gilardi, ucciso a 60 anni con diverse coltellate, il 27 dicembre 2011, nella sua casa di Senin, a Saint-Christophe (Aosta).