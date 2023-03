Coordinamento disabili, aumentare dotazioni per Garante

Dare la possibilità al Garante di avvalersi di esperti ricorrendo a consulenze e aumentare a 120.000 euro la dotazione finanziaria dell'ufficio: sono le proposte del Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta per modificare la Legge regionale concernente l'istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità.

"Già durante l'audizione in commissione nell'estate 2022 - ha spiegato Roberto Grasso, presidente del CoDiVda - avevamo espresso le nostre perplessità sulla normativa, che sarà rivista quando verrà introdotta la figura del Garante nazionale. Le nostre osservazioni non sono state prese in considerazione.

Abbiamo sottolineato il rischio di creare una figura solo simbolica in Valle d'Aosta in quanto priva di risorse e senza possibilità di assumere personale. Con queste modifiche si può invece dare maggiore efficacia all'azione del Garante". "Sono proposte facilmente accoglibili - ha aggiunto Luigi Giunta, dell'Unione nazionale ciechi - e che sono state condivise dalle associazioni dei disabili. Il volontario esperto che doveva aiutare il Garante non è mai stato nominato. E' questo, assieme ai 5.000 euro di dotazione finanziaria per quattro mesi, il rispetto verso i disabili in Valle d'Aosta?". Il coordinamento ha annunciato che chiedere di essere audito dalla quinta commissione del Consiglio Valle per illustrare le proposte.