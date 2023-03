Area megalitica, "a maggio fine lavori, poi attesa certificati"

"A maggio l'area sarà consegnata. Poi, come sempre succede, interverranno altri enti indipendenti: vigili del fuoco, Usl, varie commissioni. Contiamo in una rapida e attenta valutazione, in tempi congrui e rapidi per lo studio della situazione, in modo da ottenere l'emissione di questi certificati per l'apertura dell'area. Noi abbiamo messo come data limite il 10 novembre, il giorno prima della festa di Saint-Martin-de-Corléans". Così in conferenza stampa l'assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, in merito ai lavori nell'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans. "Qualora i certificati dovessero arrivare prima, non si esclude che si possano organizzare delle visite al cantiere".

Chiusa dal marzo 2022, l'Area megalitica avrebbe dovuto riaprire alla fine dell'estate dello scorso anno, quindi l'11 novembre scorso e poi il prossimo primo luglio. Un provvedimento della scorsa settimana ha annunciato l'ulteriore slittamento al novembre prossimo.

I lavori in corso andranno ad aumentare la superficie di ulteriori 5.000 metri quadrati, portandola a oltre 11.000 mq.

"Quest'area - ha detto Guichardaz - ospiterà decine di stele di una valore grandissimo" e non "l'abbiamo aperta perché abbiamo voluto evitare la coesistenza di aree cantiere con una frequentazione parziale del pubblico: abbiamo fatto la scelta di destinarla ad attività di allestimento". Nonostante sia "un sito di interesse internazionale, dall'apertura ha faticato un po' a decollare. È un motivo per cui i lavori fatti all'interno del sito hanno lo scopo di aumentarne l'appeal, creando dei percorsi paralleli per generare interesse".