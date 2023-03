Urta la motrice di un Tir, automobilista ferita

Una automobilista di 70 anni è stata portata in ospedale dal 118 dopo un incidente stradale avvenuto verso le 14.45 lungo l'autostrada A5. Il sinistro è avvenuto poco dopo lo svincolo per Chatillon, in direzione Aosta.

In base a una prima ricotruzione, la donna, alla guida di una Fiat Punto, ha urtato la motrice di un autotreno. Oltre all'ambulanza, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La settantenne ha riportato ferite ad un braccio.