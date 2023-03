Siccità, aumenta sostegno a consorzi miglioramento fondiario

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Nell'ambito dell'emergenza siccità la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato i criteri applicativi e le modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte dei consorzi di miglioramento fondiario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti. "Con tale atto - è spiegato in una nota - si permette la realizzazione di interventi volti a un uso efficiente della risorsa idrica e per risolvere le criticità riscontrate dai consorzi beneficiari degli aiuti". La spesa prevista è di 1,9 milioni di euro.

"Il limite massimo di contributo - spiega l'assessore Marco Carrel - viene alzato da 75.000 a 150.000 euro. Viene inoltre introdotta la possibilità di avere un acconto del 50% e il finanziamento del 90%. L'obiettivo è duplice: contrastare lo spreco e migliorare l'utilizzo idrico". Il presidente della regione, Renzo Testolin, ha aggiunto: " Confermiamo così l'attenzione al sistema idrico regionale, dando la possibilità ai consorzi di presentare le domande di contributo ogni anno (invece che ogni due, ndr) anche per piccoli interventi".

(ANSA).