Giornate Fai di primavera, doppio appuntamento in Valle d'Aosta

Tra cultura e storia tornano anche in Valle d'Aosta le Giornate Fai di primavera. La delegazione regionale del Fai propone per l'occasione una duplice offerta culturale alla scoperta del patrimonio paesaggistico. Questo fine settimana (25-26 marzo) infatti permette agli iscritti di aderire a una due giorni dedicata a valorizzare sia i luoghi della valle del Gran San Bernardo che quelli della bassa Valle d'Aosta.

Due quindi le proposte. La prima è rivolta alla scoperta dell'antico e suggestivo borgo medievale di Étroubles: un museo a cielo aperto, una galleria d'arte contemporanea - allestita da una prestigiosa fondazione - lungo il cui itinerario, oltre alle opere d'arte, è possibile scorgere angoli pittoreschi con interessanti fontanili, cinque cappelle rurali e la Chiesa parrocchiale, oltre alla suggestiva latteria e alla centrale elettrica. La seconda proposta si sviluppa in due percorsi di intrattenimento sequenziali: la visita alle dimore dei Signori di Pont-Saint-Martin, a partire dal 'castello vecchio' che sorge su un'altura morenica a dominio del borgo sottostante dell'omonimo paese, costruito in posizione strategica per l'invio di segnali luminosi, da un presidio all'altro della valle, a scopo difensivo. Il percorso comprende anche l'accesso a L' Castel, la Casaforte di concezione 'rurale', anticamente denominata della Rivoire, testimonianza del prestigio degli allora proprietari.

Le visite sono aperte a tutti ed è previsto un contributo libero alla delegazione Fai della Valle d'Aosta (prenotazioni dal sito o via e-mail a: aosta@delegazionefai.fondoambiente.it).

